أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

الذهب طالع.. شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب



وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6680 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 70 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 4965 دولارًا.



وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7634 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 قرابة 5726 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 53440 جنيهًا

توترات بين التجار والمستهلكين بسبب الحجوزات



وأشار إمبابي إلى أن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية حالة من التوتر بين بعض التجار والمستهلكين، نتيجة مطالبة عدد من العملاء بإلغاء الحجوزات واسترداد الأموال عقب تراجع الأسعار، لا سيما من قاموا بالشراء عند مستويات سعرية مرتفعة.



وأكد أن من غير حق العملاء المطالبة بإلغاء التعاقدات أو استرداد الأموال، موضحًا أن التاجر لم يُجبر العميل على الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة، كما أن آلية البيع كانت واضحة ومعلومة ووافق عليها العميل في ظل ظروف استثنائية يمر بها السوق.



أظهر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

60 جنيه زيادة في الجرام

وسجل سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب



بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6675 جنيها.

سعر عيار 24



سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7628 جنيها للبيع و 7628 جنيها للشراء.



سعر عيار 21



وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6675 جنيها للبيع و6725 جنيها للشراء.

سعر عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5721 جنيها للبيع و 5764 جنيها للشراء.

سعر عيار 14



وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4450 جنيها للبيع و 4483 جنيها للشراء.

