5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

مع دخول عام 2026، يبدو أن هناك تحولا ملحوظا في صيحات ألوان الدهانات لجدران غرف النوم، لتصبح اكثر مواكبة للطبيعية.
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
وتميل الاتجاهات العالمية إلى ألوان غنية ومستوحاة من الطبيعة وألوان هادئة تُعبّر عن الراحة والأناقة، بعيدًا عن الألوان الباهتة التقليدية، وفقا لما نشر في موقع Designers predictions، وأبرزها:
ـ أزرق سماوي أو أزرق هادئ
لون الأزرق السماوي/الباستيل الأزرق :
يمنح شعورًا بالهدوء والراحة، وهو مثالي لغرف النوم التي تهدف إلى خلق مساحة استرخاء واسترخاء قبل النوم.
ـ الأخضر المطفي والطبيعي (Sage Green):
يستمر الأخضر المستوحى من الطبيعة في الصدارة في عام 2026، وخاصة درجات الأخضر المطفي أو الأخضر المائل إلى الرمادي، التي تضفي إحساسًا بالسكينة والصلة بالطبيعة داخل غرفة النوم.
ـ ألوان ترابية دافئة – الطين والـTerracotta:
الألوان الترابية الدافئة مثل Terracotta ودرجات اللون الأحمر الترابي تضيف دفئًا وألفة للمساحة، ما يجعل غرفة النوم تشعر بالدفء والملاءمة الخاصة بكبار السن أو لمحبي الديكورات التقليدية الحديثة.
ـ الغامق القاتم – الأخضر الداكن والبني:
الألوان الداكنة مثل الأخضر الداكن ودرجات الـ Brown/Chocolate Brown تمنح شعورًا بالغموض والأناقة وتُستخدم غالبًا في غرف النوم ذات الإضاءة الخافتة أو المساحات التي تحتاج إلى طابع فاخر.
ـ الألوان المحايدة الناعمة – Ivory / Creamy Neutrals:
تظل الألوان المحايدة الناعمة مثل العاجي (Ivory) والبيج الكريمي من الخيارات المثالية، خاصة لو كنت تبحثين عن غرفة نوم مشرقة ومتسعة بصريًا وتتناغم مع الديكور والأثاث.
نصائح لاختيار اللون المناسب لغرفة نومك في 2026
ـ فكّر في إحساس الغرفة وليس فقط المظهر، وقم بإختيار ألوان هادئة تساعد على النوم والراحة.
ـ استخدم درجات أغمق كلون أساسي إذا كانت الغرفة كبيرة.
ـ الألوان الترابية والطبيعية تعمل بشكل ممتاز مع أدوات الخشب والأنسجة الناعمة.