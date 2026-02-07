قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
آية التيجي

مع دخول عام 2026، يبدو أن هناك تحولا ملحوظا في صيحات ألوان الدهانات لجدران غرف النوم، لتصبح اكثر مواكبة للطبيعية.

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

وتميل الاتجاهات العالمية إلى ألوان غنية ومستوحاة من الطبيعة وألوان هادئة تُعبّر عن الراحة والأناقة، بعيدًا عن الألوان الباهتة التقليدية، وفقا لما نشر في موقع Designers predictions، وأبرزها:

ـ أزرق سماوي أو أزرق هادئ
لون الأزرق السماوي/الباستيل الأزرق :

يمنح شعورًا بالهدوء والراحة، وهو مثالي لغرف النوم التي تهدف إلى خلق مساحة استرخاء واسترخاء قبل النوم.

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

ـ  الأخضر المطفي والطبيعي (Sage Green):
يستمر الأخضر المستوحى من الطبيعة في الصدارة في عام 2026، وخاصة درجات الأخضر المطفي أو الأخضر المائل إلى الرمادي، التي تضفي إحساسًا بالسكينة والصلة بالطبيعة داخل غرفة النوم. 

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

ـ ألوان ترابية دافئة – الطين والـTerracotta:
الألوان الترابية الدافئة مثل Terracotta ودرجات اللون الأحمر الترابي تضيف دفئًا وألفة للمساحة، ما يجعل غرفة النوم تشعر بالدفء والملاءمة الخاصة بكبار السن أو لمحبي الديكورات التقليدية الحديثة. 

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

ـ الغامق القاتم – الأخضر الداكن والبني:
الألوان الداكنة مثل الأخضر الداكن ودرجات الـ Brown/Chocolate Brown تمنح شعورًا بالغموض والأناقة وتُستخدم غالبًا في غرف النوم ذات الإضاءة الخافتة أو المساحات التي تحتاج إلى طابع فاخر.

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

ـ الألوان المحايدة الناعمة – Ivory / Creamy Neutrals:
تظل الألوان المحايدة الناعمة مثل العاجي (Ivory) والبيج الكريمي من الخيارات المثالية، خاصة لو كنت تبحثين عن غرفة نوم مشرقة ومتسعة بصريًا وتتناغم مع الديكور والأثاث. 

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

نصائح لاختيار اللون المناسب لغرفة نومك في 2026

ـ فكّر في إحساس الغرفة وليس فقط المظهر، وقم بإختيار ألوان هادئة تساعد على النوم والراحة.

ـ استخدم درجات أغمق كلون أساسي إذا كانت الغرفة كبيرة.

ـ الألوان الترابية والطبيعية تعمل بشكل ممتاز مع أدوات الخشب والأنسجة الناعمة.

