الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار يسجل 46.9 جنيه في تعاملات اليوم 7-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 7-2-2026؛ بمختلف الأسواق الرسمية.

الدولار ثابت اليوم

دخل سعر الدولار مقابل الجنيه في حالة من الاستقرار ليوم الثالث على التوالي منذ اختتام التعاملات في البنوك مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار في مصر

تحرك الدولار

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أقل سعر 

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة،مصر".

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصرف المتحد، نكست، التعمير والإسكان، البركة".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

