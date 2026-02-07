قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026

محمد يحيي

دخل سعر الدولار في حالة استقرار على مدار اليومين الماضيين وحتي بدء تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل السوق الرسمية.

الدولار ثابت

وفقًا لآخر تعاملات سجلها سعر الدولار في مواجهة الجنيه منذ الخميس الماضي والتي أظهرت ثباتًا على مستوى الأسواق الرسمية والبنوك .

سعر الدولار في مصر

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي تعطل العمل في الجهاز المصرفي بالتوازي مع بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك اعتباراً من مساء أمس الجمعة وحتى ساعات متأخرة من مساء اليوم السبت.

تحركات الدولار في آخر تداول

منذ اغلاق العمل في البنوك المصرية هوي سعر الدولار أمام الجنيه على أساس أسبوعي بمقدار 18 قرشًا ليصعد بذلك موقف الجنيه المصري.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و46,91 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري",

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، البركة، نكست، التعمير والإسكان".

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46,91 جنيه للشراء و 47,01 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي،قناة السويس،التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46,93 جنيه للشراء و 47,03 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،HSBC، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47,16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,95 جنيه للشراء و 47,05 جنيه للبيع ففي مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك القاهرة,

