سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026

دخل سعر الدولار في حالة استقرار على مدار اليومين الماضيين وحتي بدء تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل السوق الرسمية.

الدولار ثابت

وفقًا لآخر تعاملات سجلها سعر الدولار في مواجهة الجنيه منذ الخميس الماضي والتي أظهرت ثباتًا على مستوى الأسواق الرسمية والبنوك .

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي تعطل العمل في الجهاز المصرفي بالتوازي مع بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك اعتباراً من مساء أمس الجمعة وحتى ساعات متأخرة من مساء اليوم السبت.

تحركات الدولار في آخر تداول

منذ اغلاق العمل في البنوك المصرية هوي سعر الدولار أمام الجنيه على أساس أسبوعي بمقدار 18 قرشًا ليصعد بذلك موقف الجنيه المصري.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و46,91 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري",

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، البركة، نكست، التعمير والإسكان".

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46,91 جنيه للشراء و 47,01 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي،قناة السويس،التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,93 جنيه للشراء و 47,03 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،HSBC، سايب".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47,16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,95 جنيه للشراء و 47,05 جنيه للبيع ففي مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك القاهرة,