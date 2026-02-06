سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 6-2-2026

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 على مستوي السوق الرسمية بدون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار يستقر

وشهد سعر الدولار ثباتًأ أمام الجنيه على مستوي البنوك منذ اغلاق العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و46,91 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري",

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، البركة، نكست، التعمير والإسكان".

متوسط سعر في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46,91 جنيه للشراء و 47,01 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي،قناة السويس،التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهل يالمصري".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,93 جنيه للشراء و 47,03 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،HSBC، سايب"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47,16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,95 جنيه للشراء و 47,05 جنيه للبيع ففي مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك القاهرة,