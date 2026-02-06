ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين بالشعوذة والعلاج الروحاني في أسوان

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 اشخاص لاتهامهم بالنصب على المواطنين بالشعوذة والعلاج الروحاني في أسوان والاستيلاء على أموالهم تم التحفظ على المتهمين والأدوات المستخدمة وتحرير محضر بالواقعة .

ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين بالشعوذة والعلاج الروحاني بأسوان

فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص - مقيمين بمحافظة أسوان بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهم على العلاج الروحاني وقيامهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطهم الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.