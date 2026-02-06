ضبط 4 سيدات بالإسكندرية والدقهلية أعلنت في أبلكيشين عن أعمال منافية للآداب

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 سيدات بالإسكندرية والدقهلية لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 سيدات "لـ 2 منهن معلومات جنائية" بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية - الدقهلية وبحوزتهن 4 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.