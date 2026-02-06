مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود … واحد من الاعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم علي عدد من القنوات المصرية، حيث تلعب بطولته عدد من الفنانات.

العمل تعرض الي التأجيل لما يقرب من العامين، حيث قرر القائمين عليه عرضه خلال شهر رمضان الكريم، بعد ان كان مقرر ان يعرض بعيدًا عن الماراثون الرمضاني.

قصة مسلسل روج أسود :

يناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية و يعرض أزمات الطلاق و المطلقات بشكل واقعي و جديد على الدراما العربية، حيث تلقي الضوء علي تلك المشكلات من خلال قصص 5 سيدات.

ويقترب العمل من قضايا مثل الخيانة الزوجية، الطلاق، الصراع على حضانة الأبناء، وضغوط المجتمع على المرأة، وهي موضوعات تمس حياة ملايين الأسر المصرية.

قصص العمل التي تدور حول خمس نساء، لكل منهن حكاية مستوحاة من الواقع، تعكس أزمات زوجية وعائلية معقدة.

أبطال مسلسل روج أسود:

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف و داليا مصطفى و لقاء الخميسي و مي سليم و فرح الزاهد و منة تيسير و أحمد فهيم و أحمد جمال سعيد و كريم العمري و عابد عناني ، تأليف أيمن سليم و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي و إنتاج MGR ممدوح شاهين.

عدد الحلقات وقنوات العرض:

العمل تدور أحداثه في اطار 30 حلقة، ومن المقرر عرضه علي قناة النهار والنهار دراما، بالإضافة الي قناة المحور.