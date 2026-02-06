قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم  

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 95 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 15 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 115 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات  وتصل للمستهلك 130  جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 250جنيه في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.


أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.
كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها
 

أسعار الكتاكيت اليوم


سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و03 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات
 

وفى هذا الصدد ، أوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الاستهلاك و ليس قلة المعروض من بعض المربين الذين خرجوا من السوق خلال الفترة الماضية، على الرغم من  أن كانت الأسعار أقل من تكلفتهم الفعلية، ما تسبب في خسائر لهم.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي من الفراخ المبردة والمجمدة، لتغطية احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة، بما يكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار خلال فترة رمضان.

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن الارتفاع الحالي في الأسعار طبيعي وموسمي، حيث يشهد السوق عادة زيادة في الطلب على اللحوم البيضاء مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما يفسر لجوء المواطنين إلى الدواجن بشكل أكبر خلال هذه الفترة من كل عام.

وأكد أن الأسعار الحالية تُعد عادلة بالنسبة للمربين، لأنها تغطي تكاليف الإنتاج، بعد فترة طويلة من الخسائر التي تكبدها القطاع، مشيرًا إلى أن السوق يقوم حاليًا بضبط نفسه بما يضمن عدم وقوع المربين في خسائر إضافية.

وطمأن "نقيب الفلاحين " المواطنين قائلًا: "الدولة على استعداد تام لمنع أي تفاقم في ارتفاع الأسعار، من خلال المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى منافذ بيع تابعة لوزارة التموين، لضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم وما بعده".


وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق،  حيث قال إن الأسعار ستنخفض عقب عيد الفطر ، وسيصل سعر الكيلو لـ 75 جنيهًا.

الفشار
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
فوائد تناول الأفوكادو
الحموضة
