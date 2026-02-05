بيطري المنوفية: ضبط ما يقرب من 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملات عن تحرير 27 محضر جنح بإجمالي مضبوطات مايقرب من 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام.