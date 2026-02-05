5 سيارات إطفاء وخزان إستراتيجي.. الحماية المدنية تكافح حريق مصنع أخشاب بأكتوبر.. صور

تكافح قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق اندلع داخل مصنع أخشاب في المنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعد ألسنة لهب وأدخنة كثيفة من مصنع بمدينة ٦ أكتوبر، فور إخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي وانطلقت قوات الإطفاء مدعمة بسيارات إسعاف إلى مسرح الحريق بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وتبين من الفحص أن النيران اندلعت في مصنع الفراعنة للأخشاب يقع على مساحة تزيد على ٥٠٠ متر وحاصرت القوات النيران لايقاف سرعة امتدادها بسبب كميات الأخشاب داخل المصنع ومنع امتدادها للمباني المجاورة وتواصل عمليات إخماد النيران .