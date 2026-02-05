مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة باللون الأحمر

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأحمر مصنوعًا من قماش لامع، جاء بتصميم بسيط وأنيق أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.



واعتمدت مايا على قصة فستان انسيابية بحمالات رفيعة، ونسّقته مع فرو أبيض أضفى لمسة فخامة ورقي على الإطلالة.

واكتملت الإطلالة بمجوهرات ناعمة أبرزت جمال التصميم دون مبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مايا مكياجًا قويًا يليق باللون الأحمر، مع تركيز على العيون والشفاه، وتسريحة شعر مموجة زادت من أنوثتها وجاذبيتها.



وتُعرف مايا دياب بقدرتها الدائمة على لفت الأنظار بإطلالاتها غير التقليدية، حيث تحرص في كل ظهور لها على الجمع بين الجرأة والموضة العصرية، ما يجعلها دائمًا محط اهتمام الجمهور ومتابعي الموضة.

وإليكم صور مايا دياب