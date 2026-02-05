قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة باللون الأحمر

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأحمر مصنوعًا من قماش لامع، جاء بتصميم بسيط وأنيق أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.


واعتمدت مايا على قصة فستان انسيابية بحمالات رفيعة، ونسّقته مع فرو أبيض أضفى لمسة فخامة ورقي على الإطلالة. 

واكتملت الإطلالة بمجوهرات ناعمة أبرزت جمال التصميم دون مبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مايا مكياجًا قويًا يليق باللون الأحمر، مع تركيز على العيون والشفاه، وتسريحة شعر مموجة زادت من أنوثتها وجاذبيتها.


وتُعرف مايا دياب بقدرتها الدائمة على لفت الأنظار بإطلالاتها غير التقليدية، حيث تحرص في كل ظهور لها على الجمع بين الجرأة والموضة العصرية، ما يجعلها دائمًا محط اهتمام الجمهور ومتابعي الموضة.

وإليكم صور مايا دياب 

