مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بفضل جهاز مستقبل مصر، تم النجاح في خفض الفجوة في القمح المدعم من نحو 8 ملايين طن إلى قرابة 3 ملايين طن فقط، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في إدارة الموارد الزراعية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محافظة الإسماعيلية تُعد من أكثر المحافظات التي شهدت حالات حيازات زراعية وهمية، وهو ما يجري التعامل معه ضمن خطة الدولة لضبط المنظومة الزراعية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارة التموين أعادا العملة الصعبة من التصدير، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر.

