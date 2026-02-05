خطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة المصرية.. فوز حياة كريمة بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه أُعلن اليوم رسميا عن فوز مشروع «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة، في خطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة المصرية في تطوير الريف.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يعد مشروع «حياة كريمة» أحد أهم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث، حيث يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية قصوى للإسراع في استكمال مراحله المختلفة نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على حياة ملايين المواطنين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مشروع حياة كريمة يستهدف إحداث تحول شامل في مستوى المعيشة داخل القرى والنجوع، من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهما من الركائز الأساسية للصحة العامة والتنمية المستدامة.