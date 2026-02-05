قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

واصلت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الاستماع إلى اعترافات المتهم بقتل شريكه ودفنه داخل مقابر القرية، حيث أدلى بأقوال تفصيلية حول ملابسات الواقعة.


وقال المتهم خلال التحقيقات، إن خلافات مالية نشبت بينه وبين المجني عليه بسبب مطالبته بسداد مبلغ مالي، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما. 

اعترافات المتهم 

وأضاف أنه قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في منطقة الصدر، مدعيًا أنه فعل ذلك دفاعًا عن نفسه بعد أن أشهر المجني عليه "كتر" خلال المشاجرة.


وتابع المتهم في اعترافاته، أنه حاول إسعاف المجني عليه عقب الواقعة، حيث اصطحبه إلى مستوصف بالقرية، إلا أن القائمين عليه طلبوا نقله إلى مستشفى حكومي نظرًا لسوء حالته الصحية وصعوبة تنفسه.


وأوضح أنه خلال محاولة نقله، فوجئ بوفاته، وأضاف المتهم أنه اصطحب الجثمان إلى منطقة زراعية ووضعه داخل عشة مؤقتًا، ثم توجه إلى ورشته وأحضر قفلًا جديدًا ومقصًا حديديًا، وبعد ذلك قام بنقل الجثمان إلى المقابر، وقص قفل إحدى المقابر ودفنه بداخلها، ووضع القفل الجديد عليها لإخفاء معالم الجريمة.

حبس المتهم 

وأكد المتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه ارتكب هذه الأفعال في محاولة لإخفاء جريمته، مدعيًا أنه حاول إنقاذ المجني عليه لكنه توفي متأثرًا بإصابته.


وأمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية، بحبس المتهم بقتل شريكه بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حياله.


وشهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مأساوية، بعدما انهى شخص حياة صاحب ورشة كانت تربطه به شراكة تجارية بسبب خلاف على مبلغ مالي طالبه بسداده؛ فقتله ودفنه في المقابر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، صاحب ورشة، داخل إحدى مقابر منطقة كفر الشوبك.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

الفشار

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد تناول الأفوكادو

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد