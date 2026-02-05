مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر

واصلت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الاستماع إلى اعترافات المتهم بقتل شريكه ودفنه داخل مقابر القرية، حيث أدلى بأقوال تفصيلية حول ملابسات الواقعة.



وقال المتهم خلال التحقيقات، إن خلافات مالية نشبت بينه وبين المجني عليه بسبب مطالبته بسداد مبلغ مالي، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

اعترافات المتهم

وأضاف أنه قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في منطقة الصدر، مدعيًا أنه فعل ذلك دفاعًا عن نفسه بعد أن أشهر المجني عليه "كتر" خلال المشاجرة.



وتابع المتهم في اعترافاته، أنه حاول إسعاف المجني عليه عقب الواقعة، حيث اصطحبه إلى مستوصف بالقرية، إلا أن القائمين عليه طلبوا نقله إلى مستشفى حكومي نظرًا لسوء حالته الصحية وصعوبة تنفسه.



وأوضح أنه خلال محاولة نقله، فوجئ بوفاته، وأضاف المتهم أنه اصطحب الجثمان إلى منطقة زراعية ووضعه داخل عشة مؤقتًا، ثم توجه إلى ورشته وأحضر قفلًا جديدًا ومقصًا حديديًا، وبعد ذلك قام بنقل الجثمان إلى المقابر، وقص قفل إحدى المقابر ودفنه بداخلها، ووضع القفل الجديد عليها لإخفاء معالم الجريمة.

حبس المتهم

وأكد المتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه ارتكب هذه الأفعال في محاولة لإخفاء جريمته، مدعيًا أنه حاول إنقاذ المجني عليه لكنه توفي متأثرًا بإصابته.



وأمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية، بحبس المتهم بقتل شريكه بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حياله.



وشهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مأساوية، بعدما انهى شخص حياة صاحب ورشة كانت تربطه به شراكة تجارية بسبب خلاف على مبلغ مالي طالبه بسداده؛ فقتله ودفنه في المقابر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، صاحب ورشة، داخل إحدى مقابر منطقة كفر الشوبك.