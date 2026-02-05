حبس عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة في بنها

قررت جهات التحقيق المختصة في بنها بمحافظة القليوبية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه متلبسا بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم أول بنها،كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على المضبوطات.



بلاغا بالواقعة



كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من رئيس مباحث قسم أول بنها، تفيد بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة المنشية بالمحلج بدائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه غير المشروع.



وعلى الفور تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، التي أكدت صحة ما ورد، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت قوة أمنية استهدفت المتهم،وتم ضبطه، وهو عاطل، وبحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة.