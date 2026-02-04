القبض على سيدة تستغل حفيدها فى أعمال التسول بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام سيدة باستغلال أحد الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقليوبية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط والد الطفل المشار إليه، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وبمواجهته، أقر بأن السيدة صحبة الطفل هى جدته، وأنها تقوم باستغلاله فى أعمال التسول واستجداء المارة، وهروبها عقب تداول المنشور المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى.

أمكن ضبط المذكورة بمحافظة الشرقية، وبصحبتها الطفل الظاهر بالصورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.






