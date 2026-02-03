صلاح يشعل الميركاتو السعودي .. وعودة مفاجئة لملف انتقاله

رابطة الدوري السعودي للمحترفين وضعت النجم المصري محمد صلاح على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، في ظل تطورات جديدة أعادت فتح ملف انتقاله من جديد.

ووفقًا للتقارير، تتابع رابطة الدوري السعودي وضع محمد صلاح عن كثب هذا الموسم، وسط قناعة متزايدة بأن التوقيت الحالي قد يكون الأنسب للتحرك الجاد نحو ضمه، في ملف ظل حاضرًا بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورغم ارتباط اسم محمد صلاح بالدوري السعودي منذ فترة طويلة، إلا أن الأمر بدا وكأنه أُغلق مؤقتًا بعدما قرر النجم المصري تمديد عقده مع ليفربول لمدة عامين في 2025، ليستمر داخل صفوف “الريدز” حتى صيف 2027، وذلك بعد رفض النادي عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة في صيف 2023 قُدّر بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

لكن في فبراير 2026، عادت المساعي السعودية بقوة غير مسبوقة، حيث أصبح محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، الخيار الأول للجنة الاستقطابات بالدوري السعودي، تمهيدًا لضمه إلى صفوف اتحاد جدة بداية من الموسم المقبل، ليكون البديل الأبرز للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء هذا التحرك عقب الرحيل المفاجئ لكريم بنزيما عن اتحاد جدة، رغم قيادته الفريق لتحقيق ثنائية محلية تاريخية بعد انضمامه من ريال مدريد في 2023، حيث أنهى اللاعب الفرنسي عقده بعد رفضه عرض تمديد وصفه بـ"غير المناسب"، قبل أن ينضم لاحقًا إلى نادي الهلال بعقد يمتد حتى صيف 2027.