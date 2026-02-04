بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نشر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، عقب هجوم الجمهور الأحمر عليه خلال مواجهة البنك الأهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتضمّنت الآتي:

إمام عاشور على انستجرام

يُذكر أن النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة على إمام عاشور بتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.