إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي .. خالد الغندور يكشف تفاصيل العرض

تلقى إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، عرضًا للرحيل من الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وخوض تجربة الاحتراف الأوروبي مرة أخرى.

إمام عاشور

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "عرض فرنسي لإمام عن طريق ادم وطني في الصيف القادم و ليس الأن"

يواصل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، تدريباته المنفردة لتنفيذ العقوبة التي أصدرها المارد الأحمر على اللاعب بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وكان إمام عاشور، تقدم بالاعتذار عن أزمته الأخيرة مع النادي والذي نشبت عقب تخلفه عن السفر رفقة بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وعقب تخلف إمام عاشور عن السفر رفقة بعثة الفريق، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًّا أعلن من خلاله تغريم اللاعب مليونًا ونصف المليون جنيه، وإيقافه لمدة أسبوعين والتدريب منفردًا.