إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسرائيل على أعصابها.. مفاوضات إسطنبول النووية تثير هواجس أمنية عميقة

محمود عبد القادر

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن تصاعد القلق داخل الدوائر السياسية والأمنية في تل أبيب إزاء ما وصفته بـ«صفقة نووية منقوصة» يجري الإعداد لها مع إيران، وسط دور وساطة تقوده كل من مصر وقطر، وتحت مظلة محادثات غير مباشرة تستضيفها تركيا.

وبحسب الصحيفة، يصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل في زيارة حساسة، دون مرافقة جاريد كوشنر، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مكثفة مع رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد دافيد بارنيع، في ظل احتدام النقاشات حول المسار التفاوضي مع طهران.

وتأتي الزيارة على وقع تقارير إيرانية تحدثت عن لقاء مرتقب في إسطنبول بين ويتكوف ومسؤولين إيرانيين، يتقدمهم وزير الخارجية عباس عراقجي، لبحث المبادرة الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأكدت طهران أن المحادثات ستقتصر حصراً على الملف النووي، مستبعدة أي نقاش بشأن برنامج الصواريخ الباليستية أو السياسات الإقليمية.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن مصر وقطر تلعبان دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر، إلى جانب مشاركة محتملة لوزراء خارجية دول إقليمية عدة، بينها السعودية والإمارات وعمان وباكستان، في محاولة لتوفير مظلة سياسية أوسع للمحادثات.

في المقابل، تضع إسرائيل خطوطًا حمراء صارمة، أبرزها «صفر تخصيب» داخل إيران، وإخراج مخزون اليورانيوم من أراضيها، إضافة إلى إدراج ملف الصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات ضمن أي اتفاق. وتخشى تل أبيب أن تنتهي واشنطن باتفاق يركز على النووي فقط، متجاهلة ما تعتبره تهديدًا وجوديًا يتمثل في القدرات الصاروخية الإيرانية.

وتحذر الصحيفة من أن ويتكوف، المعروف بمعارضته للخيار العسكري، قد «يقع في فخ» المفاوض الإيراني، في وقت تتساءل فيه إسرائيل عن مدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للذهاب حتى النهاية. وترى تل أبيب أن الحشد العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة مؤشر على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا بقوة، رغم إدراك البنتاجون أن أي ضربة قد تفتح الباب أمام حملة طويلة الأمد.

وتخلص الصحيفة إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إما بقبول إيراني بتنازلات مؤلمة، أو بتصعيد قد يدفع المنطقة إلى مواجهة واسعة، في ظل رسائل إيرانية تهدد برد قاسٍ على أي هجوم محتمل، واستعدادات إسرائيلية وأمريكية لسيناريوهات دفاعية وهجومية مفتوحة.

تركيا مصر وقطر تل أبيب إيران مخزون اليورانيوم بنيامين نتنياهو

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

دينا أبو الخير: نور الإسلام أرسى مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة

صورة أرشيفية

أمجد الشوا: بدء العمل جزئيًا في معبر رفح وفتحه يُعد إنجازًا رغم عراقيل الاحتلال

الإنترنت

وائل بدوي يوضح أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر.. تفاصيل

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

