قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
اسماء محمد

يعد الامتناع عن التدخين من أصعب الأمور التى يعانى منها الأشخاص خلال ساعات الصيام في رمضان خاصة الايام الأولى وتسبب متاعب صحية عديدة مثل الصداع والعصبية وفقدان التركيز.

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، إن التدخين من اسوء العادات التي تضر الجسم ولكن هناك مشكلة أخرى يواجهها المدخنين وهى التعود الإدمان خاصة عند اقتراب شهر رمضان.

وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المدخنين يواجهون مشكلة كبيرة جدا جدا كل عام عند صيام شهر رمضان وهى كيفية خفض عدد السجائر التى يتم تناولها يوميا دون عناء خاصة أنهم يمتنعون عن تناولها ساعات طويلة بسبب الصيام .

النميمة تبطل الصيام

ووجه سعيد نصيحة للمدخنين قائلا "لازم تعرف نظام غذائي يساعدك على تقليل السجائر أو منعها تماما خاصة في رمضان.. في الحقيقة عشان نتكلم عن التدخين فلازم ناخد بالنا إنه عادة وتعود، ولازم اكسر التعود ده بعادة مختلفة ممكن اكتسبها خلال شهر رمضان مثل العادات الدينية كقراءة القرآن، أو الهوايات مثل الديكور وتزيين المنزل، أو الرياضة أو التمارين الذهنية مثل التأمل والتنفس.

تمارين التنفس والتدخين 

وشدد سعيد على أهمية تمارين التنفس في التخلص من عادة التدخين في رمضان حيث يمكن استخدامه بطرق متعددة سواء من خلال ممارستها بشكل يومي وبتكنيات تمارين التنفس العلمية المتاحة على الانترنت أو من خلال استخدامه في مقاومة الشعور بالرغبة في تناول التدخين والتنفس بشكل عميق عدة مرات عند الاحتياج للسجائر حيث يعزز الأكسجين وظائف المخ كما أنه يشتت الذهن عن التفكير في السجائر ويقلل شعور الاحتياج له بل وقد يخفيه تماما.

فوائد ممارسة تمارين التنفس يوميا

بالإضافة إلى أن تنظيم التنفس  يساعد على تقليل اعراض نقص النيكوتين في الجسم مما يحمى من الشعور بصداع الصيام الناتج عن الامتناع عن التدخين لساعات طويلة.

النظام الغذائي والتدخين 

وأوضح أنه يمكن الاستعانة بنظام غذائي مناسب يساعد على التخلص من أعراض الامتناع عن التدخين مثل الجرجير  وجوز الهند ولبن جوز الهند أو السوبيا والكركم حيث أن هذه الأطعمة ترفع النيكوتين الطبيعي في الجسم كما يمكن تناول الأطعمة والمشروبات التى تطهر الجسم من السموم مثل الشمر والزنجبيل محذرا من استخدام لبان الدكر.

بوتكس طبيى..اللبان الدكر سحر لبشرتك
التدخين الصداع التدخين في رمضان الامتناع عن التدخين في رمضان رمضان الصيام التغلب على صداع التدخين التغلب على صداع الاقلاع عن التدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تصرف يومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر.. علامة صامتة تكشف خطرًا صحيا

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد