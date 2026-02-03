للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

يعد الامتناع عن التدخين من أصعب الأمور التى يعانى منها الأشخاص خلال ساعات الصيام في رمضان خاصة الايام الأولى وتسبب متاعب صحية عديدة مثل الصداع والعصبية وفقدان التركيز.

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، إن التدخين من اسوء العادات التي تضر الجسم ولكن هناك مشكلة أخرى يواجهها المدخنين وهى التعود الإدمان خاصة عند اقتراب شهر رمضان.

وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المدخنين يواجهون مشكلة كبيرة جدا جدا كل عام عند صيام شهر رمضان وهى كيفية خفض عدد السجائر التى يتم تناولها يوميا دون عناء خاصة أنهم يمتنعون عن تناولها ساعات طويلة بسبب الصيام .

ووجه سعيد نصيحة للمدخنين قائلا "لازم تعرف نظام غذائي يساعدك على تقليل السجائر أو منعها تماما خاصة في رمضان.. في الحقيقة عشان نتكلم عن التدخين فلازم ناخد بالنا إنه عادة وتعود، ولازم اكسر التعود ده بعادة مختلفة ممكن اكتسبها خلال شهر رمضان مثل العادات الدينية كقراءة القرآن، أو الهوايات مثل الديكور وتزيين المنزل، أو الرياضة أو التمارين الذهنية مثل التأمل والتنفس.

تمارين التنفس والتدخين

وشدد سعيد على أهمية تمارين التنفس في التخلص من عادة التدخين في رمضان حيث يمكن استخدامه بطرق متعددة سواء من خلال ممارستها بشكل يومي وبتكنيات تمارين التنفس العلمية المتاحة على الانترنت أو من خلال استخدامه في مقاومة الشعور بالرغبة في تناول التدخين والتنفس بشكل عميق عدة مرات عند الاحتياج للسجائر حيث يعزز الأكسجين وظائف المخ كما أنه يشتت الذهن عن التفكير في السجائر ويقلل شعور الاحتياج له بل وقد يخفيه تماما.

بالإضافة إلى أن تنظيم التنفس يساعد على تقليل اعراض نقص النيكوتين في الجسم مما يحمى من الشعور بصداع الصيام الناتج عن الامتناع عن التدخين لساعات طويلة.

النظام الغذائي والتدخين

وأوضح أنه يمكن الاستعانة بنظام غذائي مناسب يساعد على التخلص من أعراض الامتناع عن التدخين مثل الجرجير وجوز الهند ولبن جوز الهند أو السوبيا والكركم حيث أن هذه الأطعمة ترفع النيكوتين الطبيعي في الجسم كما يمكن تناول الأطعمة والمشروبات التى تطهر الجسم من السموم مثل الشمر والزنجبيل محذرا من استخدام لبان الدكر.