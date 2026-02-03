قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
حمزة شعيب

نجح محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، في إحراز هدف التعادل للمارد الأحمر في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريق تريزيجيه بعد صناعة من حسين الشحات، حيث استلم الكرة وسدد علي يسار حارس البنك الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم فريق البنك الأهلي بهدف نظيف.


وسجل الهدف الأول للبنك الأهلي اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 11، بعد تمريرة متقنة من أحمد مدبولي، ليضع الكرة بقدمه على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.


بدأت المباراة بحماس من جانب الفريقين، وكان الأهلي الطرف الأخطر في البداية، حيث سدد محمود حسن تريزيجيه كرة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن يسيطر البنك الأهلي على مجريات المباراة تدريجيًا. 

وأنقذ أحمد رمضان بيكهام مرمى الأهلي من هدف مؤكد للبنك بعد تدخل حاسم على خط المرمى.


وعانى الأهلي من ضربة جديدة في الشوط الأول بخروج أحمد سيد زيزو مصابًا بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة 30، ليشارك بدلاً منه حسين الشحات، بينما نال أحمد عيد بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.


تشكيل الأهلي في المباراة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد عيد – أحمد رمضان بيكهام – ياسين مرعي – كوكا
الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو
الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

البنك الاهلي الاهلي محمود حسن تريزيجيه

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
التدخين
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
