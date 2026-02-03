قائمة بيراميدز في مواجهة سموحة في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية 17 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة الفاخوري

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي