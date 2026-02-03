قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
آية التيجي

انتشر مؤخرًا على منصة تيك توك ترند جديد يُعرف باسم تحدي بذور الشيا، حيث يتناول المشاركون كوبًا من الماء الممزوج بملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يوميًا لمدة تتراوح بين 7 و40 يومًا، بدعوى المساعدة على إنقاص الوزن بسرعة وبدون مجهود.

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

ولكن خبراء التغذية والأطباء أطلقوا تحذيرات جدية، مؤكدين أن هذا الترند قد يُعرض الصحة لمخاطر خطيرة، وفقا بما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 

وأفاد خبراء التغية بأن، بذور الشيا تتميز بقدرتها العالية على امتصاص السوائل، إذ يمكنها امتصاص ما يصل إلى 27 ضعف وزنها من الماء، وتتحول إلى مادة هلامية سميكة عند نقعها.

وأكد خبراء التغذية، انه عند تناول بذور الشيا نيئة أو غير منقوعة جيدًا ثم شرب الماء بعدها، قد تمتص السوائل داخل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى:

ـ انسداد في المريء

ـ خطر الاختناق أو صعوبة البلع

ـ انسداد معوي في بعض الحالات

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

حالة طبية تؤكد الخطر

وفي واقعة موثقة عام 2014، نُقل رجل إلى أحد مستشفيات ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بعد إصابته بعجز كامل عن البلع، وتبيّن أن السبب هو كتلة متماسكة من بذور الشيا علقت في المريء.

وقالت الطبيبة المعالجة إن البذور تحولت إلى مادة تشبه العجين الصلب، واضطر الفريق الطبي لاستخدام منظار دقيق لتفتيتها وإزالتها تدريجيًا.

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

أضرار أخرى محتملة لبذور الشيا

ويحذر خبراء التغذية من أن الإفراط في تناول بذور الشيا، خاصة دون كمية كافية من السوائل، قد يؤدي إلى:

ـ آلام شديدة في البطن
الإمساك والانتفاخ

ـ الغازات واضطرابات الجهاز الهضمي

كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع، مشكلات هضمية مزمنة، وحساسية من البذور
بتوخي الحذر الشديد أو تجنبها تمامًا.

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

هل تساعد بذور الشيا فعلًا على إنقاص الوزن؟

ويؤكد أخصائيو التغذية أن بذور الشيا ليست وسيلة سحرية للتخسيس، رغم احتوائها على نسبة عالية من الألياف (حوالي 10 جرامات لكل 28 جرامًا)، والتي قد تساعد على:

ـ زيادة الشعور بالشبع

ـ تنظيم حركة الأمعاء

ـ استقرار مستويات السكر في الدم

وشدد خبراء التغذية على أن بذور الشيا لا تحرق الدهون بمفردها، تحتوي على سعرات حرارية، ويجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

الطريقة الآمنة لتناول بذور الشيا

وينصح الخبراء بتناول بذور الشيا بشكل آمن عبر:

ـ نقعها جيدًا في الماء أو الحليب أو الزبادي

ـ إضافتها إلى العصائر أو الشوفان أو البودينغ

ـ البدء بكميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا

بذور الشيا ترند تيك توك تحدي بذور الشيا مياه الشراغيف أضرار بذور الشيا بذور الشيا للتخسيس اختناق بذور الشيا فوائد وأضرار الشيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

امام عاشور

باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تشيلسي

تشكيل تشيلسي ضد آرسنال في كأس رابطة المحترفين الانجليزي

آرسنال

تشكيل أرسنال ضد تشيلسي في كأس رابطة المتحرفين

مصطفي شلبي

الدردير يشيد بـ مصطفى شلبي: بيلاعب الأهلي لوحده

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد