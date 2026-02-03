ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

انتشر مؤخرًا على منصة تيك توك ترند جديد يُعرف باسم تحدي بذور الشيا، حيث يتناول المشاركون كوبًا من الماء الممزوج بملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يوميًا لمدة تتراوح بين 7 و40 يومًا، بدعوى المساعدة على إنقاص الوزن بسرعة وبدون مجهود.

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

ولكن خبراء التغذية والأطباء أطلقوا تحذيرات جدية، مؤكدين أن هذا الترند قد يُعرض الصحة لمخاطر خطيرة، وفقا بما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأفاد خبراء التغية بأن، بذور الشيا تتميز بقدرتها العالية على امتصاص السوائل، إذ يمكنها امتصاص ما يصل إلى 27 ضعف وزنها من الماء، وتتحول إلى مادة هلامية سميكة عند نقعها.

وأكد خبراء التغذية، انه عند تناول بذور الشيا نيئة أو غير منقوعة جيدًا ثم شرب الماء بعدها، قد تمتص السوائل داخل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى:

ـ انسداد في المريء

ـ خطر الاختناق أو صعوبة البلع

ـ انسداد معوي في بعض الحالات

حالة طبية تؤكد الخطر

وفي واقعة موثقة عام 2014، نُقل رجل إلى أحد مستشفيات ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بعد إصابته بعجز كامل عن البلع، وتبيّن أن السبب هو كتلة متماسكة من بذور الشيا علقت في المريء.

وقالت الطبيبة المعالجة إن البذور تحولت إلى مادة تشبه العجين الصلب، واضطر الفريق الطبي لاستخدام منظار دقيق لتفتيتها وإزالتها تدريجيًا.

أضرار أخرى محتملة لبذور الشيا

ويحذر خبراء التغذية من أن الإفراط في تناول بذور الشيا، خاصة دون كمية كافية من السوائل، قد يؤدي إلى:

ـ آلام شديدة في البطن

الإمساك والانتفاخ

ـ الغازات واضطرابات الجهاز الهضمي

كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع، مشكلات هضمية مزمنة، وحساسية من البذور

بتوخي الحذر الشديد أو تجنبها تمامًا.

هل تساعد بذور الشيا فعلًا على إنقاص الوزن؟

ويؤكد أخصائيو التغذية أن بذور الشيا ليست وسيلة سحرية للتخسيس، رغم احتوائها على نسبة عالية من الألياف (حوالي 10 جرامات لكل 28 جرامًا)، والتي قد تساعد على:

ـ زيادة الشعور بالشبع

ـ تنظيم حركة الأمعاء

ـ استقرار مستويات السكر في الدم

وشدد خبراء التغذية على أن بذور الشيا لا تحرق الدهون بمفردها، تحتوي على سعرات حرارية، ويجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن

الطريقة الآمنة لتناول بذور الشيا

وينصح الخبراء بتناول بذور الشيا بشكل آمن عبر:

ـ نقعها جيدًا في الماء أو الحليب أو الزبادي

ـ إضافتها إلى العصائر أو الشوفان أو البودينغ

ـ البدء بكميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا