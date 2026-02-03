باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع نجم الأهلي امام عاشور.

وقال مهيب عبد الهادي في برنامجه :متصدر الدوري الفرنسي " باريس سان جيرمان " إمبارح بعت فاكس رسمي للنادي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور.

ويرفض النادي الأهلي التفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري بسبب المنافسات القوية المنتظرة على المستوى المحلى والقاري .

ويشهد النصف الثاني من الموسم منافسات قوية تتعلق بالادوار النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك حسم بطولة الدوري المصري الذي يشهد صراع قوي في الموسم الحالي.