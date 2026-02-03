مفاجآت بالجملة.. محامي المتهم بقــ ـتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة

كشف المحامي المنتدب للمتهم في قضية مقتل أطفال المنوفية، خلال جلسات التحقيق، عن اعترافات المتهم بأن هناك علاقة آثمة بينه وبين والد الأطفال المجني عليهم، وهو ما نفاه والد الأطفال جملةً وتفصيلًا.

وطالب المحامى المنتدب بإحالة المتهم إلى الطب النفسي للكشف عن مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

مقتل أطفال المنوفية

كانت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بدأت اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صغار المنوفية الأشقاء وابنة عمهم للانتقام من والدهم.

وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر القضية.

كما حضرت أسرة الأطفال الصغار إلى المحكمة وسط حالة من الحذر الشديد والاحتياطات الأمنية.