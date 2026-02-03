قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«أميرة النيل» أحدث عروض باليه الأوبرا على المسرح الكبير

أميرة النيل
أحمد البهى

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، أحدث إنتاج لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وهو عرض "أميرة النيل"، من إخراج المدير الفنى أرمينيا كامل، وصمم الإضاءة ياسر شعلان، والأزياء جيانلوكا سايتو، والوسائط المتعددة عبد المنعم المصرى، وذلك فى 5 عروض على المسرح الكبير فى الثامنة مساء الخميس، والجمعة، والأحد، والاثنين 5، 6، 8 ،9 فبراير إلى جانب عرض ماتينيه فى الحادية عشرة والنصف صباح الأحد 8 فبراير.

باليه “أميرة النيل” عرض لأول مرة عام 1862 على مسرح البولشوي في سان بطرسبرج "روسيا"، وقدمته فرقة الباليه الإمبراطوري الروسىي تحت اسم ابنة فرعون، ويعد أحد أشهر الباليهات الكلاسيكية فى التاريخ، ومن الأعمال الضخمة والمبهرة، ووضع موسيقاه سيزار بونى، وتصميم الرقصات مستوحى من ماريوس بيتيبا.

وتدور أحداثه حول الشاب الإنجليزى اللورد ويلسون فى رحلته إلى مصر، برفقة مساعده جون بول، وأثناء تجوالهما فى الصحراء تهب عاصفة رملية قوية فيقومان بالاحتماء داخل أحد الأهرامات، ويعثران على تابوت الأميرة ميريرت، الابنة المحبوبة للفرعون.

ويتناول اللورد ويلسون شرابا غامضا، ينقله إلى حالة أشبه بالحلم، فتبدو له الأميرة كأنها عادت إلى الحياة وتلمس يده فيتحول المشهد إلى مصر القديمة، ويتجسد فى شخصية رجل يدعى تاحور، وأثناء رحلة صيد ملكية، يلتقى بالأميرة ميريرت ويولد حب عميق بينهما، وخلال الرحلة تتعرض الأميرة لهجوم أسد، فيندفع تاحور بشجاعة لينقذها، ويدعوه الفرعون إلى القصر الملكى إعجابًا ببسالته ليصبح قريبا من العائلة الحاكمة.

ومع رغبة تاحور فى الارتباط بالأميرة ميريرت، يقف القدر عائقًا أمامها، حيث وعد الفرعون ملك النوبة بالزواج من ميريرت، وتحاول الأميرة إقناع والدها بأن قلبها قد اختار تاحور، ومع عدم قدرتها على تغيير القرار، تشعر باليأس وتلقى بنفسها فى نهر النيل، وفى أعماق النهر الخالد، يستقبل روح النيل الأميرة ميريرت فى مملكته الساحرة، ورغم جمال هذا العالم يظل قلبها معلقًا بالحياة وبحبها وتتوسل إلى روح النيل أن يسمح لها بالعودة إلى الحياة، فيستجيب لرجائها ويمنحها فرصة أخيرة فتعود إلى القصر وتطلب من والدها الإذن بالزواج من تاحور، ويلين قلب الفرعون ويوافق وتعم أجواء الفرح والإحتفال فى القصر.

لكن فى لحظة مفاجئة، ينكسر السحر فيتحول تاحور مرة أخرى إلى ويلسون، ويجد نفسه وحيدًا أمام الأهرامات، وقبل أن يفيق من الحلم بشكل كامل يظهر له طيف ميريرت فى وداعٍ صامت.

طلاب

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

