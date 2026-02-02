يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر أبًا مصريًا مغتربًا في المملكة العربية السعودية يمنتع من رؤية ابنته لمدة 11 عامًا بعد انفصاله عن زوجته.
وظهر في الفيديو الأب من أمام أحد الفنادق التي تقيم فيه طليقته وابنته، وهو ينادي طفلته لرؤيتها بعد سنوات طويلة من الغياب.
وقال الأب خلال الفيديو: يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. عايز أشوفك.
وظهرت طليقته وهي تحاول منع الطفلة من الاقتراب منه، في مشهد مؤلم وأثار تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا بين المتابعين.
