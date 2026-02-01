قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للإعاقة يطلق مسابقة "الأسرة المثالية – أسرتي قوتي"

أسرتي قوتي
أسرتي قوتي
الديب أبوعلي

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق الدورة الثالثة من مسابقة الأسرة المثالية ضمن المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي" لعام 2026، وفتح باب تلقي طلبات التقديم اعتباراً من اليوم 1 فبراير الجاري حتى نهايته، وذلك استكمالاً للنجاحات المتتالية التي حققتها الدورتان السابقتان، وما شهدتاه من إبراز نماذج مشرفة لأسر مصرية استطاعت أن تحول التحدي إلى قصص نجاح حقيقية وملهمة.

وفي بيان صادر، أوضح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المسابقة تستهدف فئتين رئيسيتين، الأولى فئة الوالدين وتشمل: الأم أو الأب لأبناء من ذوي الإعاقة، أو الأم أو الأب من ذوي الإعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو الوالدين البديلين لأبناء من ذوي الإعاقة، بينما تضم الفئة الثانية أفراد الأسرة الداعمين وتشمل: الأخ أو الأخت القائمين على رعاية شخص من ذوي الإعاقة، أو الأقارب القائمين على الرعاية، أو الصديق الداعم والمساند لصديقه من ذوي الإعاقة.

وقد اشترط المجلس في المتقدمين عدم الحصول على تكريم سابق في مسابقات مماثلة، فضلاً عن الالتزام باستيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وقد حدد المجلس المستندات اللازمة للتقدم للمسابقة، وتشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو المستندات الدالة على الإعاقة، وشهادة ميلاد الشخص ذي الإعاقة، إلى جانب أي وثائق داعمة مثل شهادات التقدير أو الجوائز، مع تقديم قصة كفاح مختصرة من 10 إلى 15 سطراً مدعمة بصور توثيقية للإنجازات.

وأشار المجلس إلى أن عملية فرز المتقدمين ستتم عقب غلق باب التقديم وفق معايير واضحة، من بينها قوة قصة الكفاح والإنجاز، ونجاح دمج الشخص ذي الإعاقة في المجتمع، والقدرة على مواجهة التحديات بشكل إيجابي، والإنجازات التعليمية أو المهنية، إضافة إلى التماسك الأسري والقيم الإيجابية، والمشاركة المجتمعية والمبادرات التطوعية الداعمة للأسر الأخرى.

وأوضح المجلس أن التقديم يتم من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://forms.gle 46WPnaH9smzi4Sd18 مع رفع المستندات المطلوبة، أو من خلال التقديم الورقي للحالات الخاصة بمقر المجلس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مع توفير خدمة المساعدة في ملء الاستمارات، على أن يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية كبرى ينظمها المجلس عقب الانتهاء من أعمال الفرز.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مسابقة الأسرة المثالية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي" تحت رعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إبراز الدور المحوري للأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدمج الشامل، وتسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح التي تعكس قوة الإرادة وتكامل الأدوار داخل الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن استمرار هذه المسابقة يمثل نجاحاً ًكبيراً لما لاقته الدورتان السابقتان وكذا أهمية هذه المسابقة بين فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأضافت "كريم"، أن الدورة الثالثة من المسابقة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة، وتغطية مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تنوع نماذج الدعم الأسري وتعدد صور التميز والنجاح، بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي، وبناء شبكات تواصل بين الأسر المشاركة، مؤكدة أن تكريم الفائزين سيأتي تقديراً لعطائهم وتضحياتهم، وتحفيزاً لمزيد من الأسر على تبني نهج إيجابي في التعامل مع الإعاقة، ليكونوا مصدر إلهام وتأثير إيجابي في المجتمع.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

جامعة المنيا

بقرار جمهوري.. تعيين أبوالخير عميدا لكلية الآداب وسلطان للتربية بجامعة المنيا

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض مشروعك للحرف اليدوية والتراثية ببيلا.. صور

ارشيفيه

إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

بالصور

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

