القومي للإعاقة يطلق مسابقة "الأسرة المثالية – أسرتي قوتي"

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق الدورة الثالثة من مسابقة الأسرة المثالية ضمن المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي" لعام 2026، وفتح باب تلقي طلبات التقديم اعتباراً من اليوم 1 فبراير الجاري حتى نهايته، وذلك استكمالاً للنجاحات المتتالية التي حققتها الدورتان السابقتان، وما شهدتاه من إبراز نماذج مشرفة لأسر مصرية استطاعت أن تحول التحدي إلى قصص نجاح حقيقية وملهمة.

وفي بيان صادر، أوضح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المسابقة تستهدف فئتين رئيسيتين، الأولى فئة الوالدين وتشمل: الأم أو الأب لأبناء من ذوي الإعاقة، أو الأم أو الأب من ذوي الإعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو الوالدين البديلين لأبناء من ذوي الإعاقة، بينما تضم الفئة الثانية أفراد الأسرة الداعمين وتشمل: الأخ أو الأخت القائمين على رعاية شخص من ذوي الإعاقة، أو الأقارب القائمين على الرعاية، أو الصديق الداعم والمساند لصديقه من ذوي الإعاقة.

وقد اشترط المجلس في المتقدمين عدم الحصول على تكريم سابق في مسابقات مماثلة، فضلاً عن الالتزام باستيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وقد حدد المجلس المستندات اللازمة للتقدم للمسابقة، وتشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو المستندات الدالة على الإعاقة، وشهادة ميلاد الشخص ذي الإعاقة، إلى جانب أي وثائق داعمة مثل شهادات التقدير أو الجوائز، مع تقديم قصة كفاح مختصرة من 10 إلى 15 سطراً مدعمة بصور توثيقية للإنجازات.

وأشار المجلس إلى أن عملية فرز المتقدمين ستتم عقب غلق باب التقديم وفق معايير واضحة، من بينها قوة قصة الكفاح والإنجاز، ونجاح دمج الشخص ذي الإعاقة في المجتمع، والقدرة على مواجهة التحديات بشكل إيجابي، والإنجازات التعليمية أو المهنية، إضافة إلى التماسك الأسري والقيم الإيجابية، والمشاركة المجتمعية والمبادرات التطوعية الداعمة للأسر الأخرى.

وأوضح المجلس أن التقديم يتم من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://forms.gle 46WPnaH9smzi4Sd18 مع رفع المستندات المطلوبة، أو من خلال التقديم الورقي للحالات الخاصة بمقر المجلس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مع توفير خدمة المساعدة في ملء الاستمارات، على أن يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية كبرى ينظمها المجلس عقب الانتهاء من أعمال الفرز.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مسابقة الأسرة المثالية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي" تحت رعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إبراز الدور المحوري للأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدمج الشامل، وتسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح التي تعكس قوة الإرادة وتكامل الأدوار داخل الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن استمرار هذه المسابقة يمثل نجاحاً ًكبيراً لما لاقته الدورتان السابقتان وكذا أهمية هذه المسابقة بين فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأضافت "كريم"، أن الدورة الثالثة من المسابقة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة، وتغطية مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تنوع نماذج الدعم الأسري وتعدد صور التميز والنجاح، بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي، وبناء شبكات تواصل بين الأسر المشاركة، مؤكدة أن تكريم الفائزين سيأتي تقديراً لعطائهم وتضحياتهم، وتحفيزاً لمزيد من الأسر على تبني نهج إيجابي في التعامل مع الإعاقة، ليكونوا مصدر إلهام وتأثير إيجابي في المجتمع.