إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرم القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة ، الاجتماع الدوري، وناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالارتقاء بالمنتخبات الوطنية، وذلك في إطار خطة الاتحاد الإستراتيجية ورؤيته المستقبلية للكرة المصرية:

وقد انتهى الاجتماع إلى اتخاذ القرارات التالية:

• الإحاطة بما تم إنجازه في إعداد رؤية الاتحاد 2038، واعتماد الخطة الإستراتيجية، مع التوجيه بإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة، لما تتطلبه من توحيد كل جهود الدولة ضمن المشروع الوطني، على المدى القصير والطويل الأجل، وحتى عام 2038.

• تعيين الكاتب الصحفي جمال العاصي رئيسًا للجنة الإعلامية، وتكليفه بإعداد وعرض خطة متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية بالاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

• تشكيل لجنة شئون اللاعبين برئاسة عادل موسى، واللواء عثمان الدسوقي، نائبًا للرئيس.

• الموافقة على التعاقد على أحدث برامج تحليل الأداء الفني لجميع المنتخبات الوطنية، ولمتابعة اللاعبين المحترفين بالخارج، وتحليل أداء المنافسين، وعلى رأسها برنامج Tactic Scout.

• اعتماد البرنامج الفني لإعداد المنتخب الوطني الأول خلال أجندة شهر مارس، من خلال مباريات دولية بدولة قطر، مع السعودية وإسبانيا، وكذلك مباراة ودية مع البرازيل خلال أجندة شهر يونيو بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم.

• الموافقة على معسكر المنتخب الوطني، المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة الفريق خلال مباريات دور المجموعات.

• الإحاطة بخطاب وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للتقدم باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لنسختي 2032 أو 2036.

• تكليف وليد دويش، بالإشراف والمتابعة الفنية لمنتخب 2009.

• الموافقة على إقامة عدد من المباريات الدولية لمنتخب 2007، خلال أجندتي شهري فبراير ومارس.

• عرض أوسكار، رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة على مجلس الإدارة بشأن ما تم إنجازه في ملف تطوير منظومة التحكيم، حيث اعتمد مجلس الإدارة خطوات التطوير المقترحة، والموارد المالية المطلوبة لتنفيذ ورش العمل المتخصصة، وتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى اعتماد خطة الدفع بالعناصر الشابة من الحكام، بما يسهم في خلق قاعدة واسعة من شباب الحكام يتم الاستعانة بهم في جميع الأقسام والمراحل.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار إستراتيجية شاملة تستهدف تطوير كرة القدم على المستويين الفني والإداري، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.