اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد

يعقد بعد غد الأحد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا لمناقشة العديد الملفات البارزة فى الكرة المصرية.





ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل اللجان عقب توجيه الشكر للجان القائمة وإعادة تشكيلها مرة أخرى، كما سيتم اعتماد التصور الخاص بتشكيل الإدارة الفنية عقب الإطاحة بعلاء نبيل المدير الفني السابق.



ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين خبير برتغالي وآخر ألماني لتولي مهام المدير الفني للجبلاية في قادم الأيام.



ومن المنتظر أيضا مناقشة اتحاد الكرة التصور الخاص بخارطة الطريق التى تقدم بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني استعدادا لبطولة كأس العالم 2026.

