الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
رياضة

اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد

يسري غازي

يعقد بعد غد الأحد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا لمناقشة العديد الملفات البارزة فى الكرة المصرية.
 


ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل اللجان عقب توجيه الشكر للجان القائمة وإعادة تشكيلها مرة أخرى، كما سيتم اعتماد التصور الخاص بتشكيل الإدارة الفنية عقب الإطاحة بعلاء نبيل المدير الفني السابق.

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين خبير برتغالي وآخر ألماني لتولي مهام المدير الفني للجبلاية في قادم الأيام.

ومن المنتظر أيضا مناقشة اتحاد الكرة التصور الخاص بخارطة الطريق التى تقدم بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني استعدادا لبطولة كأس العالم 2026.
 

اتحاد الكرة حسام حسن منتخب مصر المونديال علاء نبيل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

