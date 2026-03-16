الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وعلى مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الجديدة 25 14

6 أكتوبر 26 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 24 14

بلطيم 24 14

المنصورة 25 15

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 22 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 12

العريش 23 11

رفح 22 12

رأس سدر 26 13

نخل 24 10

كاترين 19 06

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 25 14

الإسكندرية 24 13

العلمين 24 13

مطروح 23 12

السلوم 25 11

سيوة 23 12

رأس غارب 26 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 17

شلاتين 27 18

حلايب 26 18

أبو رماد 29 15

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 32 15

جبل علبة 31 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 26 12

بني سويف 27 12

المنيا 28 13

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 31 16

الأقصر 31 17

أسوان 32 19

الوادي الجديد 31 17

أبو سمبل 32 19

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 27

المدينة المنورة 34 21

الرياض 29 17

المنامة 24 20

أبوظبي 32 23

الدوحة 28 20

الكويت 26 14

دمشق 18 07

بيروت 18 14

عمان 20 10

القدس 20 11

غزة 21 14

بغداد 24 11

مسقط 34 25

صنعاء 28 11

الخرطوم 41 28

طرابلس 16 13

تونس 18 11

الجزائر 16 05

الرباط 20 11

نواكشوط 26 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 17 03

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 22 13

نيودلهي 30 18

جاكرتا 34 24

بكين 13 04

كوالالمبور 35 24

طوكيو 15 09

أثينا 16 09

روما 20 06

باريس 12 01

مدريد 21 06

برلين 08 01

لندن 15 06

مونتريال 02 04-

موسكو 07 02-

نيويورك 12 04

واشنطن 14 05

أديس أبابا 26 14

