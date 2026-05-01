الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم الجمعة أول مايو، حيث تجاوزت قيمة الزيادة في سعر الجنيه الذهب حاجز 900 جنيه خلال 24 ساعة فقط، في وقت ارتفع فيه سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 120 جنيهًا، في واحدة من أكبر التحركات اليومية التي يشهدها السوق مؤخرًا، ما يعكس حالة من التذبذب السريع في سعر الذهب اليوم وتأثره بعوامل محلية وعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع وشراء)

جاءت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب في مصر

سعر البيع: 7,960 جنيه

سعر الشراء: 7,905 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولًا)

سعر البيع: 6,965 جنيه

سعر الشراء: 6,915 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر البيع: 5,970 جنيه

سعر الشراء: 5,925 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 14

سعر البيع: 4,645 جنيه

سعر الشراء: 4,610 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب:

سعر البيع: 55,720 جنيه

سعر الشراء: 55,320 جنيه

ويأتي ذلك بعد ارتفاع كبير تجاوز 900 جنيه خلال 24 ساعة، ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سعر أوقية الذهب اليوم محليًا وعالميًا

سعر الأونصة بالجنيه

البيع: 247,585 جنيه

الشراء: 245,805 جنيه

سعر الأونصة بالدولار

4,623.64 دولار

دولار الصاغة وتأثيره على أسعار الذهب اليوم

سجل دولار الصاغة:

53.55 جنيه

مقابل 53.60 جنيه في البنوك

ويُعد هذا الفارق من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار الذهب اليوم، خاصة مع ارتباط تسعير المعدن الأصفر بالسوق العالمية وسعر صرف الدولار.


نصاب الزكاة على الذهب اليوم

بلغ نصاب الزكاة:

85 جرام من عيار 24

بقيمة تصل إلى 676,600 جنيه

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

يرجع ارتفاع سعر الذهب اليوم إلى عدة عوامل أبرزها:

  • صعود أسعار الذهب عالميًا
  • تحركات سعر الدولار في السوق المحلية
  • زيادة الطلب على شراء الذهب كملاذ آمن
  • التوترات الاقتصادية العالمية

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن تستمر أسعار الذهب اليوم في حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي قرارات اقتصادية عالمية أو تحركات في سعر الفائدة، وهو ما قد يدفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لمزيد من الارتفاع أو التصحيح.

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار مع ترقب قرارات الفائدة للبنوك المركزية

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث صعد سعر الذهب اليوم عيار 24 ليسجل نحو 7,960 جنيه للبيع و7,905 جنيه للشراء، في انعكاس مباشر لزيادة الأسعار عالميًا وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر. ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، ما يدعم استمرار موجة الصعود في الأسواق.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم – الأكثر تداولًا – ليسجل 6,965 جنيه للبيع و6,915 جنيه للشراء، بزيادة كبيرة خلال 24 ساعة، بالتزامن مع صعود سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 5,970 جنيه للبيع و5,925 جنيه للشراء. هذه التحركات تعكس حالة من النشاط القوي في السوق، خاصة مع تغيرات سعر الدولار وزيادة الإقبال على الشراء.

وامتد الارتفاع ليشمل باقي الأعيرة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 4,645 جنيه للبيع و4,610 جنيه للشراء، بينما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 55,720 جنيه للبيع و55,320 جنيه للشراء. وتؤكد هذه الأرقام أن أسعار الذهب اليوم تواصل الصعود مدفوعة بعوامل محلية وعالمية، ما يجعل السوق في حالة ترقب مستمر لأي تغييرات جديدة.

زيادة الذهب 

الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الذهب اليوم خلال 24 ساعة، خاصة مع صعود الجنيه الذهب بأكثر من 900 جنيه، تعكس حالة من النشاط القوي في السوق، ما يجعل متابعة أسعار الذهب اليوم أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

