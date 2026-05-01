900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

شهدت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم الجمعة أول مايو، حيث تجاوزت قيمة الزيادة في سعر الجنيه الذهب حاجز 900 جنيه خلال 24 ساعة فقط، في وقت ارتفع فيه سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 120 جنيهًا، في واحدة من أكبر التحركات اليومية التي يشهدها السوق مؤخرًا، ما يعكس حالة من التذبذب السريع في سعر الذهب اليوم وتأثره بعوامل محلية وعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع وشراء)

جاءت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر البيع: 7,960 جنيه

سعر الشراء: 7,905 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولًا)

سعر البيع: 6,965 جنيه

سعر الشراء: 6,915 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر البيع: 5,970 جنيه

سعر الشراء: 5,925 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 14

سعر البيع: 4,645 جنيه

سعر الشراء: 4,610 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب:

سعر البيع: 55,720 جنيه

سعر الشراء: 55,320 جنيه

ويأتي ذلك بعد ارتفاع كبير تجاوز 900 جنيه خلال 24 ساعة، ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سعر أوقية الذهب اليوم محليًا وعالميًا

سعر الأونصة بالجنيه

البيع: 247,585 جنيه

الشراء: 245,805 جنيه

سعر الأونصة بالدولار

4,623.64 دولار

دولار الصاغة وتأثيره على أسعار الذهب اليوم

سجل دولار الصاغة:

53.55 جنيه

مقابل 53.60 جنيه في البنوك

ويُعد هذا الفارق من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار الذهب اليوم، خاصة مع ارتباط تسعير المعدن الأصفر بالسوق العالمية وسعر صرف الدولار.



نصاب الزكاة على الذهب اليوم

بلغ نصاب الزكاة:

85 جرام من عيار 24

بقيمة تصل إلى 676,600 جنيه

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

يرجع ارتفاع سعر الذهب اليوم إلى عدة عوامل أبرزها:

صعود أسعار الذهب عالميًا

تحركات سعر الدولار في السوق المحلية

زيادة الطلب على شراء الذهب كملاذ آمن

التوترات الاقتصادية العالمية

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن تستمر أسعار الذهب اليوم في حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي قرارات اقتصادية عالمية أو تحركات في سعر الفائدة، وهو ما قد يدفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لمزيد من الارتفاع أو التصحيح.

زيادة الذهب

الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الذهب اليوم خلال 24 ساعة، خاصة مع صعود الجنيه الذهب بأكثر من 900 جنيه، تعكس حالة من النشاط القوي في السوق، ما يجعل متابعة أسعار الذهب اليوم أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.