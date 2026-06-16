قائد بلجيكا بعد التعادل مع مصر: الحصول على نقطة أمام الفراعنة أمر جيد

أكد يوري تيليمانس، قائد منتخب بلجيكا، أن التعادل أمام منتخب مصر في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026 يعد نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن المنتخب البلجيكي واجه صعوبات كبيرة خلال اللقاء، خاصة في الشوط الأول.

وقال تيليمانس، في تصريحات عقب المباراة، إن منتخب بلجيكا لم يظهر بالمستوى المطلوب منذ البداية، موضحًا: "لم نكن في كامل تركيزنا، وكانت المباراة صعبة للغاية، خصوصًا في الدقائق الأولى، ولم نقدم الأداء الذي نطمح إليه".

وأضاف قائد المنتخب البلجيكي أن أداء فريقه تحسن بعد نهاية الشوط الأول، حيث نجح اللاعبون في صناعة عدد من الفرص الهجومية، لكنه أقر بأن الفريق لم يتمكن من استغلالها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن هدف التعادل منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الضغط على المنتخب المصري.

وأوضح تيليمانس أن منتخب مصر قدم مباراة قوية واستحق الإشادة، مؤكدًا أن الحصول على نقطة أمام الفراعنة يعد أمرًا جيدًا في بداية مشوار البطولة، مع اعترافه بأن المنتخب البلجيكي يمتلك القدرة على تقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة.

واختتم قائد بلجيكا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة معالجة مشكلة إهدار الفرص، قائلًا: "أهدرنا العديد من الفرص السهلة، وعلينا العمل على تحسين هذا الجانب.

شهدت غرفة الملابس نقاشات إيجابية بين الشوطين، والجميع يدرك أننا قادرون على الظهور بصورة أفضل، وسنواصل العمل من أجل تقديم أداء أقوى في المباريات القادمة، مع الحفاظ على الروح الإيجابية داخل الفريق".