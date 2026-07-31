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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فايننشال تايمز: ترامب ناقش تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت ملف تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.


ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنه ناقش مع الجانبين فرص المضي قدمًا في مسار التطبيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بحماس من الطرفين، معربًا عن اعتقاده بأنها قد تتحقق.


وفي سياق متصل، كان المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن تجري محادثات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع في المنطقة، بالتوازي مع الجهود المبذولة لاحتواء التوترات الإقليمية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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