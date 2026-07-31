فايننشال تايمز: ترامب ناقش تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت ملف تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.



ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنه ناقش مع الجانبين فرص المضي قدمًا في مسار التطبيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بحماس من الطرفين، معربًا عن اعتقاده بأنها قد تتحقق.



وفي سياق متصل، كان المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن تجري محادثات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع في المنطقة، بالتوازي مع الجهود المبذولة لاحتواء التوترات الإقليمية.