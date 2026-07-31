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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا صرف معاشات شهر أغسطس 2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الإجراءات اللازمة  لموعد صرف معاشات شهر اغسطس 2026 متضمنة الزيادة الجديدة، حيث يبدأ الصرف غدا السبت لجميع المستحقين من خلال منافذ الصرف .

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة إن زيادة المعاشات بنسبة 15%  تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

الزيادة  الجديدة

كما أوضح رئيس الهيئة أن الزيادة  الجديدة قد طُبقت فى الأول من يوليو الماضي حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.

وأكد عوض أن الهيئة  تستعد  لانتظام عملية صرف المعاشات من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر اغسطس

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