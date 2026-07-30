نزل 120 جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس 30-7-2026؛ علي مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 120 جنيه على أساس أسبوعي وذلك في إغلاق تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيها للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم مقدار 60جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5975 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و 6181 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 5975 جنيها للشراء و 5900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5121 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيها للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

بلغ سعر أوقية الذهب 4104 دولار للشراء و 4103 دولار للبيع.