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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان بيأدبه.. مصرع طفل على يد والده في المنوفية

اسعاف
اسعاف

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر تعرضه للضرب على يد والده بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، حيث حاول الأب تأديب نجله وانتهت بوفاته متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بمصرع صغير داخل إحدى قرى مركز أشمون، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الطفل، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأب اعتدى على نجله بالضرب بقصد تأديبه، إلا أن الصغير تعرض لإصابات بالغة أودت بحياته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً من الضرب وفشلت محاولات إنقاذه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم، ونُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات لكسف ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية اشمون طفل على يد والده

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