محافظ المنوفية يلتقي وفد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمناقشة عدد من الملفات الهامة

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام ، وفد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة ، بحضور الاستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ، أعضاء المجلس ، وذلك في إطار بحث عدد من الملفات المتعلقة بالمنظومة التعليمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وخلال اللقاء ، تم مناقشة عدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض عدد من المقترحات والرؤى والتي تهدف الي تطوير البيئة التعليمية ، وكذا تعزيز دور مجلس الأمناء في تحقيق التواصل الفعال بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة ، وأكد المحافظ حرصه الدائم والمستمر علي تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية ، لافتاً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

هذا وقد قدم وفد مجلس الأمناء درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته ، معرباً عن خالص شكره وتقديره لدعمه المتواصل لقطاع التعليمي وحرصه على تكريم أوائل الشهادات العامة ، مثمناً دوره الرائد في تقديم أوجه الدعم اللازم للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.