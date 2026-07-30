قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي عن مصدر عسكري: الجنود تركوا أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم
بمواصفات احترافية.. إليك أفضل هواتف اقتصاديه في الاسواق
بالشورت.. ظهور غريب للسيناتور فيترمان أمام نتنياهو يقلب وسائل التواصل الاجتماعي
خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين
مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمناقشة عدد من الملفات الهامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
نتيجة الثانوية العامة 2026

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام ، وفد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة ، بحضور الاستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ، أعضاء المجلس ، وذلك في إطار بحث عدد من الملفات المتعلقة بالمنظومة التعليمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وخلال اللقاء ، تم مناقشة عدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض عدد من المقترحات والرؤى والتي تهدف الي تطوير البيئة التعليمية  ، وكذا تعزيز  دور مجلس الأمناء في تحقيق التواصل الفعال بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة ، وأكد المحافظ حرصه الدائم والمستمر  علي تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية ، لافتاً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

هذا وقد قدم وفد مجلس الأمناء درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته ، معرباً عن  خالص شكره وتقديره لدعمه المتواصل لقطاع التعليمي وحرصه على تكريم أوائل الشهادات العامة ، مثمناً دوره الرائد في تقديم أوجه الدعم اللازم للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية المعلمين الامناء لقاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

المواطن والافاعي

الرعب تحول إلى بطولة .. مواطن يحمل 6 أفاعي بعد القضاء عليها في أسيوط

علم النفس

عادة يومية ينصح بها علماء النفس لتنظيم المشاعر والتعامل مع الغموض

فيتامين ،b12

علامات في الدماغ قد تكشف إصابتك بنقص فيتامين B12

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد