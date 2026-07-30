بعد تداول فيديو بالواقعة في المنوفية.. ابنة مسن: أعمامي ضربوا والدي وسحلوه ولم يراعوا سنه

شهدت محافظة المنوفية الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بعد نشر فيديو تتهم فيه فتاة اعمامها بضرب والدها والتعدي عليه نتيجة خلافات سابقة عن الميراث وطالبت أمن المنوفية بسرعة التدخل لعدم تكرار هذه الواقعة

وفي حوار خاص لـ " صدي البلد" مع آمال ناشرة الفيديو وابنة المسن قالت: ليست هذه المرة الأولى التي يتعدى فيها أعمامي على والدي لكن هذه المرة من حسن حظنا انها كانت مسجلة بالصوت والصورة من خلال الكاميرات، اكملت حديثها بأن الخلافات بدأت منذ وفاة جدها منذ 3 سنوات بسبب ان اعمامها رافضين إعطاء والدها حقه الشرعي فتدخل بالقانون للحصول عليه وهو بالفعل ما حصل.

اضافت بأن نتيجة الخلافات اضطر والدها لابعادها في القاهرة خوفاً عليها لأنها ابنته الوحيدة، واكدت على أنها كانت في القاهرة أثناء حدوث الواقعة وعلمت بها من خلال سيستم الكاميرات، حيث تم ارسال اشعار لها بأن هناك حركة غريبة مما دفعها إلى متابعة الكاميرات.

حكت آمال ان والدها دائم التعود الاطمئنان على شقيقه المريض وشقيقته في ذلك الحين فجأة دخل اشقاءه وقاموا بتكسير المنزل والاعتداء عليه وسحله على سلم المنزل، أكملت حديثها ان اعمامها لم يراعوا سن والدها ولا شيخوخته ولا حتى صلة الرحم بينهم، واكدت على ان الخلافات منذ فترة بسبب الميراث وبسبب انها وحيدة والدها، وان المشاكل كثرت بعد وفاة جدها وبعد وصية والدها بأن ابنته الوحيدة "آمال" ترث كل شئ من بعده، وهو ما يرفضه أعمامها.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث وطالبت آمال بحق والدها وعدم تكرار مثل هذه الواقعة مرة أخرى