القبض على المتهمين بإنهاء حياة شخص في مشاجرة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (شقيق القائم على النشر "توفى إثر إصابته بشرخ بالجمجمة ونزيف بالمخ " ، نجل شقيق آخر لهما)، طرف ثان: (أحد الأشخاص ، 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل ورق الكرتون من إحدى المناطق الصناعية الكائنة بدائرة المركز ، قام خلالها الأول من الطرف الثانى بالتعدى على شقيق القائم على النشر بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى إحداث إصابته التى أودت بحياته "أمكن ضبطه والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى" ، وقام على إثر ذلك (4 أشخاص من أهلية المتوفى) بإضرام النيران بكمية من الورق على جانب أحد الطرق بدائرة المركز فى محاولة لترهيب أهلية مرتكب الواقعة ، أمكن ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالو قيد الحبس" .





