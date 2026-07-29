لدعم المنتج المصري.. تعاون بين الإنتاج الحربي والكهرباء لتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة تفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، بحضور قيادات ومسؤولي الوزارتين والمحافظة.. وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بالدولة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

القدرات البحثية والتكنولوجية

وشهدت الزيارة تفقد معرض الإمكانيات البحثية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، والذي عكس القدرات البحثية والتكنولوجية التي تتمتع بها، حيث شمل المعرض عدد من المنتجات والتطبيقات التي تصنّع وفقًا لأعلى المعايير، مثل إشارات السكك الحديدية، والدوائر المطبوعة، ومنتجات الإنتاج الميكانيكي، إلى جانب استعراض منظومة مراقبة وتشغيل الخلايا الشمسية، والأعمدة الذكية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية.

مطابقتها للمواصفات العالمي





كما تفقد وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء ومحافظ القليوبية عددًا من خطوط الإنتاج بالشركة، شملت خط إنتاج اللمبات الليد، ومنطقة اختبار العدادات الكهربائية، وخط إنتاج التابلت، وخط التجميع السطحي (SMT) والخاص بتصنيع البوردات والكروت الإلكترونية بعدد من المنتجات كالتابلت والتليفزيون، فضلا عن المرور على خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومعمل اختبارات الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع، حيث تم استعراض الإمكانيات المتاحة لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وأكد الدكتور مهندس صلاح جمبلاط على أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على تعزيز أطر التعاون مع مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل جهة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات شركاتها التابعة في المجالات التكنولوجية والتصنيعية والبحثية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية وتحويل الابتكارات إلى منتجات تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق وتواكب متطلبات التنمية.

وأضاف الوزير، في هذا الصدد، أن وزارة الإنتاج الحربي تدعم كل جهود شركة بنها للصناعات الإلكترونية لتطوير منتجاتها وإستحداث صناعات جديدة وتعزيز شراكاتها التعاونية مع كل الجهات المعنية في مختلف المجالات، لا سيما مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن ماشهدناه اليوم من إمكانيات فنية وطاقة إنتاجية للمهمات الكهربائية، لاسيما الألواح الشمسية والعدادات الكهربائية واللمبات والكشافات وأنظمة الإنارة الموفرة للطاقة والمعامل وأجهزة معايرة المعدات وغيرها يمكن اعتباره قاعدة تصنيعية متكاملة للبناء عليها فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، مشيرًا إلى التنسيق والتكامل بين الوزارتين فى إطار العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات الكهربائية، موضحًا أن وزارة الكهرباء منحت مزايا تفضيلية لاستخدام المنتج المحلي فى المشروعات، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، وهو ما يدعم خطة العمل لتوطين صناعة المهمات، موضحًا أن قطاع الكهرباء يعمل على التوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتصنيع بعض المهمات ذات الطبيعة الخاصة لعدد من المشروعات التى تقوم الوزارة على تنفيذها.

بدوره، أشار الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تمثل أحد الصروح الصناعية الوطنية الرائدة التي تعكس ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تطور في مجال الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية، مشيدًا بما شاهده من تنوع وجودة المنتجات المدنية التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها العدادات الذكية، وأنظمة المراقبة، وألواح الطاقة الشمسية، والبوابات الأمنية، وأجهزة التابلت والحاسبات، وغيرها من المنتجات التي تضاهي مثيلاتها العالمية.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن محافظة القليوبية تفخر باحتضان هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير منتجات مصرية عالية الجودة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وعقب إنتهاء الزيارة الميدانية، اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع العاملين والقيادات بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، وشدد الوزير على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة، وبذل المزيد من الجهد من أجل تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، وضرورة العمل على تصنيع منتجات جديدة بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على تلبية احتياجات السوق.