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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "تاليس" توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "تاليس" توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "تاليس" توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات
كريم الخطيب

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس أحمد العصار مؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال، والمهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
 


 

توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربى لتغطي مختلف الاحتياجات المحلية والاتجاه إلى التصدير، علاوة على تعزيز الشراكات التعاونية مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.


تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات

شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب مناقشة تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وربطها بسلاسل الإمداد وذلك من خلال شركة "تاليس بنها"، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون (المصري - الفرنسي) في مجال الاتصالات العسكرية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.
 


إقامة شراكات صناعية قوية 

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإقامة شراكات صناعية قوية مع شركة "تاليس"، والعمل على إتاحة فرص استثمارية صناعية واعدة داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويعزز جهود الدولة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

 

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة التي تتميز بها الشركات التابعة لتلبية احتياجات السوق المحلية أولًا، ثم التوجه إلى التصدير، بما يدعم مساعي جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 

من جانبه، أوضح المهندس أحمد العصار أن الشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "تاليس" تمثل خطوة مهمة نحو توطين تكنولوجيا الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص شركة "مسار" على تقديم مختلف أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة.

 

بدوره، أكد المهندس شريف بركات حرص "تاليس" على توسيع آفاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما تمتلكه شركاتها من إمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية وبنية تحتية تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في استيعاب أحدث التقنيات العالمية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.

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