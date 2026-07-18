زيلينسكي يعين تاراس كاتشكا سفيرًا جديدًا لأوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعيين تاراس كاتشكا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني المعني بشؤون التكامل الأوروبي​، سفيرًا جديدًا لكييف لدى الاتحاد الأوروبي.

وكتب زيلينسكي ، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)،"تحدثت مع تاراس كاتشكا. وقد شكرته على عمله في حكومة أوكرانيا وعلى المشاركة الجوهرية والبنّاءة بين بلدنا والمؤسسات الأوروبية"، مشيرًا إلى أنه حقق تقدماً مهماً في تقريب أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني إن تاراس سيقوم بمهام عمله الجديد بأكبر قدر من الفعالية، إذ أن خبرته الواسعة في مجال السياسة التجارية ستساعده على الجمع بين عمله في الاتحاد الأوروبي ودوره كممثل تجاري لأوكرانيا، وذلك في إطار الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الشركاء الرئيسيين.

وأكد أن المسؤولين الحكوميين والفريق الدبلوماسي في مكتب الرئاسة سيدعمون كاتشكا في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وفي إطار تبادل المناصب، سيخلف كاتشكا، فيسفولود تشينتسوف، الذي سيتولى منصب كاتشكا السابق كنائب لرئيس الوزراء المعني بشؤون التكامل الأوروبي.

ويأتي هذا التغيير في إطار تعديل وزاري أوسع نطاقًا، أدى إلى إعادة توزيع العديد من المناصب العليا، عقب إقالة زيلينسكي لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، وهي خطوة أثارت احتجاجات في كييف ومدن أوكرانية أخرى.



