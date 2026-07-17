قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: دمرنا برج مراقبة تابعا للحرس الثوري على ساحل مضيق هرمز
على أرض الضباب.. بريطانيا تؤهل 68 ألف جندي أوكراني لمواجهة الدب الروسي
خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية
تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026
ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا
الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
شديد الحرارة .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس غد السبت
الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس
وداعًا حبيبة الملايين .. هوندا توقف إنتاج سيارتها الشهيرة
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
خواتم مرصعة بالياقوت والماس .. فيفا يمنح بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السهر في الإجازة يضر صحتك.. كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

إجازة الصيفالسهر في الإجازة قد يضر صحتك.. كم ساعة نوم يحتاجها الجسم؟

شاي لن تصدق.. هذا أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر والأسود

ملك أحمد زاهر إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

الكبدتنظيف الكبد من السموم.. إليك أفضل المكملات الغذائية لتنقيته

الحرارة درجات الحرارة تصل 45 درجة مئوية| كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

الكهرباء كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

حرقة المعدة حرقة المعدة.. لماذا عليك تناول 4 حبات من الخيار ؟

بشرىعلى البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

الامساكعلاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي

الكبد مارس الرياضة الأبرز.. طرق طبيعية تحافظ على صحة الكبد دون مكملات غذائية

صحة الكبد مكملات غذائية علاج الإمساك المزمن بشرى حرقة المعدة الخيار ارتفاع الفاتورة استهلاك الكهرباء ضربات الشمس درجات الحرارة الإجهاد الحراري المكملات الغذائية تنظيف الكبد السموم ملك زاهر الشاي الأخضر والأسود السهر الإجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

لمواكبة المتغيرات .. تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

مسابقة المحاكمات الصورية للملكية الفكرية 2026

حقوق العاصمة مركز أول في مسابقة المحاكمات الصورية للملكية الفكرية 2026

كلية علوم الرياضة (بنين)

علوم الرياضة بنين جامعة العاصمة تستعد لاختبارات القدرات 2026

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد