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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على أرض الضباب.. بريطانيا تؤهل 68 ألف جندي أوكراني لمواجهة الدب الروسي

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
القسم الخارجي

تواصل المملكة المتحدة تعزيز دورها كأحد أبرز الداعمين العسكريين لأوكرانيا، من خلال برامج تدريب واسعة إلى جانب الدعم التسليحي، في إطار مساعيها لرفع جاهزية القوات الأوكرانية بما يتماشى مع متطلبات الحرب الحديثة والتطورات المتسارعة في ساحات القتال.


تدريب 68 ألف عسكري أوكراني في بريطانيا
أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 68 ألف عسكري أوكراني أكملوا برامج التدريب العسكري في المملكة المتحدة ضمن البرامج التي تقودها لندن، بحسب ما أفادت به مجلة الدفاع البريطانية.
وجاء ذلك في رد مكتوب من وزيرة الدفاع لويز ساندير جونز على سؤال تقدم به النائب العمالي غوردون ماكي بشأن عدد العسكريين الأوكرانيين الذين أنهوا برامج التدريب البريطانية.


ويتم الجزء الأكبر من هذه التدريبات من خلال عملية "إنترفليكس"، التي أطلقتها بريطانيا في صيف عام 2022، وتهدف إلى تأهيل المجندين الأوكرانيين عبر برنامج مكثف يشمل أساسيات استخدام الأسلحة، والإسعافات الأولية القتالية، وحرب الخنادق، والقتال في المناطق الحضرية، قبل إعادتهم إلى أوكرانيا.

عملية “إنترفليكس”

تشارك في تنفيذ عملية "إنترفليكس" مجموعة من الدول الشريكة، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وهولندا وليتوانيا ورومانيا وكوسوفو، لتصبح واحدة من أكبر برامج التدريب العسكري متعددة الجنسيات التي تنفذ على الأراضي البريطانية.
واستندت العملية إلى برنامج "أوربيتال"، الذي نفذته المملكة المتحدة بين عامي 2015 و2022، ودربت خلاله أكثر من 22 ألف عسكري أوكراني داخل أوكرانيا.


ومع تطور الحرب، خضعت المناهج التدريبية لتحديثات متواصلة، لتشمل التعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والقتال في بيئة تعتمد بشكل كبير على المدفعية، إضافة إلى برامج متخصصة في القيادة الصغرى، والإسعاف القتالي، ومشاة البحرية، فضلا عن التدريب الأولي لطياري المقاتلات الأوكرانيين على الانتقال إلى الطائرات الغربية.


الحرب الروسية الأوكرانية

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كثفت المملكة المتحدة دعمها العسكري لكييف عبر تزويدها بالأسلحة والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب واسعة للقوات الأوكرانية.


وتعد عملية "إنترفليكس" إحدى أبرز مبادرات الدعم الغربي، إذ تركز على إعداد المجندين الجدد وفق معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع تحديث محتوى التدريب بصورة مستمرة استنادا إلى الدروس المستخلصة من ساحات القتال، بهدف تعزيز قدرة القوات الأوكرانية على تعويض خسائرها البشرية ورفع كفاءة وحداتها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية المستمرة.

أرض الضباب بريطانيا جندي أوكراني الدب الروسي الحرب الروسية الأوكرانية

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