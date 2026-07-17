السويد تخصص 126 مليون يورو لدعم تعافي أوكرانيا

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وافقت الحكومة السويدية على تخصيص 1.4 مليار كرونة سويدية (أكثر من 126 مليون يورو) لدعم آلية الأزمات الجديدة التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم المساعدة لأوكرانيا.

وأوضحت الحكومة السويدية، أن هذا التمويل سيمكن من تقديم قروض جديدة بقيمة إجمالية تقارب 4.2 مليار كرونة سويدية (أكثر من 380 مليون يورو) لإعمار أوكرانيا وتعافيها.

ويتم توجيه مساهمة السويد البالغة 1.4 مليار كرونة سويدية إلى البرنامج الخاص للتعافي في أوكرانيا التابع للبنك الدولي، وذلك في إطار آلية الأزمات الجديدة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.

وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، "لا يجب الاستهانة بقدرة أوكرانيا على الصمود، فهي بحاجة إلى دعم واسع النطاق لتتمكن من الاستمرار في دفع رواتب العاملين في قطاع الرعاية الصحية والحفاظ على شبكة الكهرباء".