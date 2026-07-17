اختيار الأكفاء ..تحرك برلماني عاجل لتغيير شروط مسابقات تعيين المعلمين

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن معلمي الحصة يواجهون العديد من التحديات، أبرزها تدني قيمة أجر الحصة، وعدم وجود استقرار وظيفي نتيجة غياب التثبيت، فضلًا عن تكليف بعضهم بحصص إضافية دون الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة.



و أوضح" منصور" أن أزمة معلمي الحصة تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا، مشيرًا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يفاقم معاناة آلاف المعلمين ويؤثر بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وجودة التعليم.

وأشار وكيل قوى عاملة البرلمان إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش هذا الملف وطالب بحضور كل من وزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للوصول إلى حلول عملية تنهي الأزمة، إلا أن تأجيل المناقشات حال دون تنفيذ أي إجراءات حاسمة، لتستمر معاناة المعلمين.



وانتقد آليات مسابقات تعيين المعلمين، معتبرًا أنها أصبحت أكثر تعقيدًا من اللازم ولا تتناسب مع طبيعة مهنة التعليم، داعيًا إلى إعادة النظر في شروطها وإجراءاتها بما يضمن اختيار الأكفاء دون عراقيل أو اشتراطات مبالغ فيها.

التعيينات و تثبيت معلمي الحصة



كما شدد على ضرورة اعتراف وزارة التربية والتعليم بحجم العجز الفعلي في أعداد المعلمين داخل المدارس، مؤكدًا أن مواجهة هذا العجز لن يتحقق إلا من خلال التوسع في التعيينات والعمل على تثبيت معلمي الحصة، بما يحقق الاستقرار للمنظومة التعليمية.