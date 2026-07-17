موجة لاهبة تضرب مصر.. خريطة المحافظات الأعلى حرارة وموعد الذروة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خارطة الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الفترة من السبت 18 يوليو وحتى الأربعاء 22 يوليو 2026، والتي تشهد موجة لاهبة تضرب المحافظات وتحديدًا مناطق جنوب البلاد.

حالة الطقس الأيام القادمة في مصر

وأفادت هيئة الأرصاد، في بيانها الرسمي باستمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة في الصباح الباكر، لتتحول إلى طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل.

ونبّهت الأرصاد إلى أن الارتفاع المستمر في نسب الرطوبة السطحية سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية فوق المعدلات المتوقعة في الظل.

وأشارت توقعات خبراء الأرصاد إلى ظهور شبورة مائية يومية خلال ساعات الصباح الباكر، وتحديداً من الساعة 4 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأكد البيان أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر جزئياً على الرؤية الأفقية للمسافرين وسائقي المركبات في تلك الأوقات. كما رصدت خرائط الطقس نشاطاً متقطعاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء، وتحديداً خلال يومي الثلاثاء 21 يوليو والأربعاء 22 يوليو، مما يساعد في تلطيف الأجواء نسبياً.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعلى صعيد درجات الحرارة المقدرة في الظل والمحسوسة، تشهد العاصمة والوجه البحري ارتفاعاً تدريجياً؛ حيث تبدأ الحرارة العظمى يوم السبت من 36 درجة مئوية (المحسوسة 38) لتصل بحلول منتصف الأسبوع وحتى الأربعاء إلى 37 درجة مئوية (المحسوسة 39).

وفي السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و32 درجة مئوية، في حين تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 35 و36 درجة مئوية طوال الفترة المذكورة.

وفي المقابل، تسجل أقاليم الصعيد معدلات قياسية؛ حيث تتأثر مناطق شمال الصعيد بأجواء شديدة الحرارة تتراوح فيها العظمى بين 38 و40 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 42 درجة يوم الإثنين.

أما ذروة الارتفاع فستكون من نصيب مناطق جنوب الصعيد، إذ تسجل الحرارة العظمى يوم السبت 42 درجة مئوية (المحسوسة 43)، وتواصل الارتفاع لتسجل يومي الأحد والإثنين 44 درجة مئوية في الظل، في حين تقفز الدرجة المحسوسة لتصل إلى 45 درجة مئوية، على أن تستقر العظمى يومي الثلاثاء والأربعاء عند 43 درجة مئوية (المحسوسة 44).